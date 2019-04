Polizisten stehen an einem völlig demolierten Auto nach einem Verkehrsunfall. Foto: Matthias Strauß Matthias Strauß

Junge Männer fahren mit schnellen Autos durch die Nacht. Ein Wagen landet völlig demoliert an einem Mast. Der Unfall gibt Rätsel auf.

Magdeburg (dpa/sa) - Nach einem schweren Verkehrsunfall in Magdeburg ermittelt die Polizei, ob sich junge Männer ein illegales Autorennen geliefert haben. Ein 20 Jahre alter Fahrer war am Samstag gegen 1.00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von einer zweispurigen Straße auf die Gegenfahrbahn geraten. Das Fahrzeug krachte gegen einen Baum und einen Laternenmast. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Am Unfallort traf die Polizei auf einen weiteren, 21 Jahre alten Autofahrer.

"Die ersten Ermittlungen vor Ort und Zeugenhinweise lassen die Annahme zu, dass sich die beiden Fahrzeugführer mit ihren hochmotorisierten Fahrzeugen ein illegales Rennen geliefert haben könnten", teilte ein Polizeisprecher mit. Sie standen den Angaben zufolge nicht unter Drogen oder Alkohol.

Das Beamten nahmen die beiden Männer zunächst vorläufig fest. Sie kamen wieder auf freien Fuß, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Die beiden Männer hätten sich bislang nicht zu dem Unfall geäußert. Das demolierte Auto wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt.