Magdeburg (dpa/sa) - Bei einem Brand in Magdeburg ist ein Mann schwer verletzt worden. Am späten Montagabend war in einer Gartenlaube im Ortsteil Prester ein Feuer ausgebrochen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden vor Ort einen 21-jährigen Mann auf dem Boden liegend vor. Nach den Informationen vom Dienstagmorgen wurde der Mann in ein örtliches Krankenhaus und anschließend in eine Spezialklinik nach Halle gebracht. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.

