Horrorvorstellung für Eltern: Das eigene Kind fällt in einem unbeobachteten Moment vom Balkon. Ein solch tragisches Unglück hat sich in Merseburg ereignet - Zeugen des Vorfalls gibt es nicht.

Merseburg (dpa/sa) - Ein kleiner Junge ist in Merseburg (Saalekreis) von einem Balkon im vierten Stock gestürzt und tödlich verunglückt. Der Siebenjährige war offenbar alleine in der Wohnung des Mehrfamilienhauses, wie die Polizei am Montag in Halle mitteilte. Seine Mutter brachte gerade die jüngeren Geschwister zur Kita. Nachbarn hätten das Kind am Morgen am Boden liegen sehen und den Rettungsdienst alarmiert, teilte die Polizei Saalekreis mit. Zuvor hatten die "Mitteldeutsche Zeitung" und der MDR Sachsen-Anhalt berichtet.

"Das Kind starb trotz schnell eingeleiteter Reanimationsversuche", heißt es in einer Polizeimeldung. Wie es genau zu dem Unfall kam, werde derzeit ermittelt. Am frühen Montagabend waren keine Zeugen des Unglücks bekannt. Die Polizei geht von einem "dramatischen Unglücksfall" aus. In der Nähe des Jungen war auch sein Schulranzen entdeckt worden.

