Magdeburg (dpa/sa) - Die Landeshauptstadt Magdeburg kontrolliert weiter in großem Stil die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen und anderer Corona-Regelungen. Am Freitag seien Ordnungsamt und Polizei bis etwa 22.00 Uhr unterwegs gewesen auf 160 Spielplätzen, in 140 Betriebs- und Gaststätten sowie auf 52 Grünflächen, teilte die Stadt am Samstag mit. Dabei seien einige Verstöße aufgefallen. Die gemeinsamen Kontrollen von Ordnungsamt und Polizei würden weitergeführt. Wer die Landesverordnung nicht einhalte, begehe eine Straftat, die geahndet werde, hieß es weiter in der Mitteilung.

Am Freitag sei etwa eine Bar nicht - wie vorgeschrieben - geschlossen gewesen. Der Betreiber sei uneinsichtig gewesen und habe weiterarbeiten wollen. Die Bar sei schließlich amtlich versiegelt worden. Neun Personen seien Platzverweise erteilt worden. In einem Restaurant seien Speisen angeboten worden. Alle weiteren überprüften Gaststättenbetriebe hätten sich an die Vorgaben gehalten. Auf verschiedenen Spielplätzen hätten die Absperrungen erneuert werden müssen, teilte die Stadt weiter mit. In vier Fällen seien Identitätsfeststellungen durchgeführt worden, weil die Menschen sich ohne triftigen Grund in der Öffentlichkeit außerhalb des Kreises der Angehörigen des eigenen Hausstandes aufgehalten hätten. Unterdessen gehen beim Ordnungsamt viele Anrufe von Bürgern ein - am Freitag seien 103 gewesen. Die überwiegende Zahl habe Hinweise zu mutmaßlichen Verstößen geben wollen.