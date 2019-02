Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) mahnt zur Mäßigung in der politischen Auseinandersetzung. Foto: R. Hartmann/ZB/Archiv Ronny Hartmann

Magdeburg (dpa/sa) - Innenminister Holger Stahlknecht hat zur Mäßigung in der politischen Debatte aufgerufen. Die AfD habe durch ihre Wortwahl zu einer Verrohung der politischen Auseinandersetzung beigetragen, sagte der CDU-Politiker am Freitag im Magdeburger Landtag. Die Partei und einzelne ihrer Vertreter hätten damit auch einen Nährboden für die Polarisierung an rechten und linken Rändern der Gesellschaft bereitet. Durch die Worte der AfD könne eine aggressive Grundstimmung entstehen, die andere als Legitimation für ihre Taten empfinden könnten. Die AfD hatte die Debatte im Landtag beantragt, weil aus ihrer Sicht andere für die Verrohung der Auseinandersetzung verantwortlich sind.