Wittenberg (dpa/sa) - In Wittenberg ist ein Stein durch die Scheibe einer muslimischen Einrichtung geworfen worden. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Während der Tat waren sechs Menschen in der Einrichtung, verletzt wurde niemand. Weitere Hintergründe waren zunächst unklar. Der Vorfall ereignete sich am späten Freitagabend. In der Einrichtung befindet sich der muslimische Verein "Salam Treffpunkt Wittenberg". Er setzt sich den Angaben zufolge für interkulturellen Austausch ein.