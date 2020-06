Eisleben (dpa/sa) - Die wegen heftigen Starkregens mit Erde überspülte Landesstraße 151 im Eisleber Ortsteil Polleben bleibt weiter gesperrt. "Die Reinigungsarbeiten laufen", sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Der Abschnitt im Landkreis Mansfeld-Südharz sei stark verunreinigt. Ob im Anschluss an die Aufräumarbeiten größere Reparaturen am Asphalt notwendig seien, könne noch nicht gesagt werden.

Am Sonntag war wegen eines Unwetters ein Erdhang auf die Fahrbahn gerutscht. Eine Umleitung wurde ausgeschildert. In der Börde bei Oebisfelde-Weferlingen war ebenfalls eine Landesstraße am Wochenende nicht befahrbar. Laut Polizei konnte die zeitweise unterspülte Straße aber bereits wieder freigegeben werden.

Am Wochenende - vor allem am Sonntag - zogen teils heftige Gewitter mit Starkregen über Sachsen-Anhalt hinweg. Keller liefen voll und Bäume stürzten um. In Höhnstedt (Saalekreis) starb am Samstagabend ein Mann. Der 44-Jährige wurde vom Blitz getroffen, als er in der Nähe eines Strommastes stand. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauerten noch an, hieß es.