Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/archivbild Lino Mirgeler

Burg (dpa/sa) - Ein Wasserrohrbruch hat in Burg bei Magdeburg zu Straßenschäden und Behinderungen geführt. Anwohner meldeten am Samstag zunächst, dass Wasser aus Abwasserschächten auf eine Straße fließt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beschäftigte des Wasserbetriebs stellten einen Rohrbruch fest und das Wasser ab. Daraufhin sei die Straße auf Höhe eines Supermarktes jedoch eingebrochen. Laut Polizei wurde die Stelle abgesichert. Die Reparaturarbeiten werden vermutlich mehrere Tage dauern. Solange muss der Verkehr auf benachbarte Straßen ausweichen, hieß es.