In Sachsen-Anhalt haben nach der coronabedingten Schließzeit wieder Tausende die Zoos und Tierparks besucht. Doch wegen der Corona-Regeln sind die Besucherzahlen trotz guten Wetters meist niedriger als im Vorjahr.

Halle/Magdeburg (dpa/sa) - Nachdem Zoos und Tierparks wieder öffnen durften, haben Tausende Menschen in Sachsen-Anhalt die Freizeiteinrichtungen besucht. Allein in den Zoos in Halle und Magdeburg sind seit rund einer Woche knapp 5000 beziehungsweise fast 10 000 Besucherinnen und Besucher gezählt worden. In Aschersleben waren es 2000, der Tiergarten Stendal teilte mit, dass knapp 800 Menschen gekommen seien. Wegen der Hygienemaßnahmen konnte nur eine bestimmte Zahl an Gästen eingelassen werden. So geht der Tierpark Dessau davon aus, dass im Vergleich zum Vorjahr knapp 20 000 Besucher fehlen.

Im Zoologischen Garten Magdeburg waren im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur knapp 1000 Besucher weniger gezählt worden. Der Zoo betonte, dass bei den sonnigen Tagen unter normalen Umständen aber deutlich mehr Gäste gekommen wären. Zudem sei zwölf statt neun Stunden geöffnet.

Den Feiertag am Freitag nutzten laut einer Zoo-Sprecherin um die 2300 Menschen für einen Besuch bei den Tieren. Damit sei man zufrieden. Am Nachmittag sei der Einlass kurzzeitig geschlossen worden, weil die zugelassene Höchstgrenze von 1000 Besuchern auf dem Gelände erreicht war. Die Wartenden hätten Verständnis gehabt. Am 1. Mai 2019 waren im Magdeburger Zoo 3900 Besucher gezählt worden.

Aus den Zoos und Tierparks heißt es, dass die Öffnung zwar eine wirtschaftliche Erleichterung bringe, unter den aktuellen Umständen jedoch kein Regelbetrieb finanziert werden könne. "Mit den Auflagen, Einschränkungen zur Eindämmung von Covid-19 sind wirtschaftliche Einbußen im Zoo Magdeburg spürbar", heißt es. Einnahmen aus Veranstaltungen oder Führungen fehlten weiter, zudem müsse zusätzliches Personal für die verlängerten Öffnungszeiten und Reinigungen bezahlt werden. Ähnlich äußerte sich der Bergzoo in Halle.

"Generell kann der finanzielle Mehraufwand durch die aktuellen Besucherzahlen nicht kompensiert werden", teilte der Zoo in Aschersleben mit.

Aus Stendal heißt es zwar, dass sich der Mehraufwand für die Einrichtung und Kontrolle der Hygieneregeln in Grenzen halte, dies könne sich ändern, wenn wieder mehr Menschen in den Tiergarten gelassen werden. Während in diesem Jahr insgesamt rund 7000 Menschen die Freizeiteinrichtung besucht hätten, seien es im Vergleichszeitraum 2019 mehr als 20 000 Gäste gewesen.

Wegen der finanziellen Einbußen haben verschiedene Einrichtungen auch zu Spenden aufgerufen. Im Tierpark Dessau habe beispielsweise rund die Hälfte der Besucher freiwillig einen erhöhten Eintritt gezahlt.

