Magdeburg (dpa/sa) - Das Theater Magdeburg hat drei seiner jungen Künstler mit einem Förderpreis geehrt. Die mit je 1500 Euro dotierten Auszeichnungen seien am Samstagabend an die Ensemblemitglieder Narissa Course (Tanz), Raffaela Lintl (Gesang) und Carmen Steinert (Schauspiel) gegangen, sagte der Vorsitzende des Fördervereins des Theaters, Michel Redlich, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Die Preise wurden zum 24. Mal vergeben. Sie seien der Dank für die Leistungen und das Engagement der jungen Künstler, sagte Redlich. Mit einem undotierten Sonderpreis, dem sogenannten Freundespreis, wurde seinen Angaben zufolge der Balletttänzer Andreas Loss bedacht.

Das Theater Magdeburg ist ein Viersparten-Theater mit eigenen Ensembles für Musiktheater, Ballett, Konzert und Schauspiel. Es entstand 2004 aus dem Theater der Landeshauptstadt und den Freien Kammerspielen.

Theater Magdeburg