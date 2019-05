Schönebeck (dpa/sa) - Der am Mittwoch auf der Autobahn 14 bei Schönebeck (Salzlandkreis) tödlich verunglückte Transporterfahrer ist identifiziert worden. Bei dem Mann handle es sich um einen 31 Jahre alten Mann aus Tschechien, teilte die Autobahnpolizei am Donnerstag mit. Laut Polizei übersah er am Mittwochmittag ein Stauende und krachte in einen Sattelzug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Sattelzug in einen weiteren Lastwagen geschoben. Der Transporterfahrer starb noch am Unfallort. Weitere Verletzte gab es nicht. Es entstand ein Schaden von rund 70 000 Euro.