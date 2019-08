Löberitz (dpa/sa) - Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist eine Person mit zunächst ungeklärter Identität ums Leben gekommen. Der Wagen kam am Freitagmittag in einer Rechtskurve von der Landstraße 141 zwischen Löberitz und Wadendorf ab, prallte gegen einen Baum und ging in Flammen auf, wie die Polizei mitteilte. Die Person am Steuer verstarb noch am Unfallort. Die Polizei Anhalt-Bitterfeld ermittelt zum Unfallgeschehen.