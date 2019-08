Durch eine bislang unbekannte Substanz sind offenbar zahlreiche Fische in der Bode in Staßfurt getötet worden. Foto: C. Schmidt/Archivbild Christoph Schmidt

Staßfurt (dpa/sa) - Durch eine bislang unbekannte Substanz sind offenbar zahlreiche Fische in der Bode in Staßfurt getötet worden. Zeugen entdeckten am Mittwoch die toten Tiere und alarmierten die Polizei, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Polizisten stellten fest, das oberhalb des Fundortes ein stechender Geruch wahrnehmbar war, zudem war das Wasser stark getrübt. Es wurden Wasserproben entnommen und zusammen mit einigen toten Fischen von Mitarbeitern der Wasserbehörde zur Analyse sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen einer Umweltstraftat wurde eingeleitet.