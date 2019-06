Wegeleben (dpa/sa) - Die am Dienstagmorgen am Bahnhof Wegeleben im Harzkreis mit schweren Brandverletzungen gefundene Frau ist am Mittwoch obduziert worden. Demnach sei die Frau, die am Dienstagnachmittag in einer Klinik gestorben war, etwa 60 Jahre alt und 1,55 Meter groß gewesen, teilte die Polizei in Magdeburg mit. Ermittlungen zufolge war sie mit einem Einkaufstrolley unterwegs. Wer sie genau war, stehe weiterhin nicht fest. Auch, woher die Brandverletzungen stammten, war zunächst nicht bekannt. Ein vorbeifahrender Lokführer hatte die Frau entdeckt.