Klötze (dpa/sa) - Ein 52 Jahre alter Autofahrer ist am Freitag in Klötze (Altmarkkreis Salzwedel) bei einem Verkehrsunfall gestorben. Der Mann sei mit seinem Wagen auf regennasser Fahrbahn auf der Kreisstraße 1397 zwischen den Ortsteilen Dönitz und Schwarzendamm von der Strecke abgekommen und gegen einen Baum gekracht, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Wrack bergen. Zur Unfallaufnahme und der Bergung musste die Straße für etwa drei Stunden voll gesperrt werden.