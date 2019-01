Teuchern (dpa/sa) - In einem ausgebrannten Auto in einem Gewerbegebiet in Teuchern (Burgenlandkreis) haben Rettungskräfte einen toten Menschen gefunden. Der Brand war am frühen Montagmorgen gemeldet worden, teilte eine Polizeisprecherin in Halle mit. Nun sollen die Identität der oder des Toten sowie die Brandursache geklärt werden.