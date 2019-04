Die Odertalsperre bei Bad Lauterberg im Harz mit einer Informationstafel. Foto: Frank May/Archiv Frank May

Magdeburg (dpa/sa) - Mit gut gebuchten Unterkünften und Angeboten unter freiem Himmel startet Sachsen-Anhalts Tourismuswirtschaft zu Ostern in die Hauptsaison. Viele hätten für das Feiertagswochenende und die bis zum 30. April dauernden Osterferien einen Kurzurlaub gebucht und würden die länger und wärmer werdenden Tage für Spaß und Erholung nutzen, ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Im Harz beginnt Mitte April die Wandersaison", sagte Inna Lubrich vom Harzer Tourismusverband in Goslar. Das locke viele Naturliebhaber in die Wälder. Außerdem öffnen viele Outdoor-Freizeitanlagen wie Hochseilgärten wieder ihre Tore.

Ostern setze laut Landestourismusverband auch den Anfangspunkt aller Aktivitäten entlang der Straße der Romanik. Auf den Zelt- und Campingplätzen in Sachsen-Anhalt kehre wieder Leben ein, hieß es.

