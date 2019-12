Magdeburg (dpa/sa) - Unbekannte haben einen Tresor vom Weihnachtsmarkt in Magdeburg gestohlen. In dem Safe sei Bargeld in vierstelliger Höhe gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Tresor sei am Sonntagabend abhanden gekommen. Der oder die Täter hebelten zunächst die Tür zum Weihnachtsmarktstand auf und entwendeten anschließend den Safe. Die Beamten sicherten Spuren und suchen nun nach dem oder den Unbekannten.