Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt hat in den vergangenen Monaten mehr als 700 neue Lehrerinnen und Lehrer eingestellt. Etwa 580 von ihnen stünden mit Beginn des neuen Schuljahres Ende August zur Verfügung, sagte Bildungsminister Marco Tullner (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. Der Rest folge etwas später. Das Land hat sich vorgenommen, jedes Jahr 1000 neue Lehrkräfte einzustellen. Damit sollen die vielen Pädagoginnen und Pädagogen ersetzt werden, die in Rente gehen sowie der Personalmangel gemindert werden.

Derzeit lasse sich nicht sagen, ob sich der Lehrermangel nach den Sommerferien verschärfe, sagte Tullner. Zwar werde das Land wieder mindestens 1000 Neueinstellungen bis Jahresende schaffen. Es hänge jedoch von vielen Faktoren ab, wie viele Stunden mit dem Personal abgedeckt werden könnten. So komme es darauf an, wie viele neue Kollegen in Teilzeit arbeiten oder in Elternzeit gehen.

In Sachsen-Anhalt beginnen heute für rund 197 000 Kinder und Jugendliche die sechswöchigen Sommerferien. Nach wochenlangen Schulschließungen und eingeschränktem Unterricht wegen der Corona-Krise können diese aber auch in den Ferien freiwillig mit digitalen Aufgaben lernen. Auch die Lehrkräfte stünden als Ansprechpartner zur Verfügung, hieß es. Nach den Ferien Ende August soll es wieder einen normalen Unterrichtsbetrieb geben.