Weißenfels (dpa) - Nach gut einem Monat gehen der Basketball-Bundesligist Syntainics MBC und Benedikt Turudic wieder getrennte Wege. Wie der Club aus Weißenfels am Montag mitteilte, verlässt der Center die Wölfe nach Ablauf seines Kurzzeitvertrages. Der 24-Jährige stand vor seinem jüngsten Engagement bereits von 2016 bis 2020 beim MBC unter Vertrag. In sechs Einsätzen stand Turudic durchschnittlich 13 Minuten auf dem Parkett, in denen ihm 7,5 Punkte und 2,8 Rebounds gelangen.

© dpa-infocom, dpa:210215-99-448754/2

Website MBC

Website BBL