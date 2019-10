Staßfurt (dpa/sa) - Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in Staßfurt (Salzlandkreis) den Geldautomaten einer Bank gesprengt. Bei der Explosion eines Gasgemischs sei ein Schaden von rund 22 000 Euro am und um den Geldautomaten entstanden, teilte die Polizei mit. An das Bargeld im Innern des Automaten kamen die Unbekannten nicht heran. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.