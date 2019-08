Kemberg (dpa/sa) - Eine 81-jährige Frau ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 182 bei Kemberg (Landkreis Wittenberg) gestorben. Sie saß als Beifahrerin im Wagen eines 18-Jährigen, der am Dienstagmorgen in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden beide Insassen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der junge Fahrer wurde schwer verletzt, die 81-Jährige starb noch am Unfallort. Die B 182 war zeitweise voll gesperrt.