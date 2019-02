Köthen (dpa/sa) - Die Identität der drei Menschen, die bei einem schweren Autounfall nahe Köthen verbrannt sind, ist noch unklar. Es seien rechtsmedizinische Untersuchungen nötig, um zweifelsfrei zu klären, um wen es sich handele, sagte ein Polizeisprecher am Freitag in Dessau-Roßlau. Es gebe auch noch keine sicheren Hinweise. Zum Zustand des geretteten Säuglings, der in eine Spezialklinik geflogen worden war, gab es keine neuen Informationen.

Das Auto mit zwei Erwachsenen, einem Kind und dem Baby war am Donnerstag von einer Landstraße nahe Köthen abgekommen, gegen einen Baum geprallt und sofort in Flammen aufgegangen. Nur der Säugling konnte von einem Ersthelfer gerettet werden.

Neben der Klärung der Identität der Unfallopfer ermittelt die Polizei auch zur Unfallursache, auf die es bislang noch keine Hinweise gebe. Das Fahrzeugwrack sei beschlagnahmt, sagte der Polizeisprecher. Es werde auf mögliche technische Mängel untersucht.

Pressemitteilung der Polizei zum Verkehrsunfall vom 14.2.