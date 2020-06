Halle (dpa/sa) - Ein Unfall infolge eines geplatzten Reifens hat auf der Autobahn 14 bei Halle zu einer mehrstündigen Sperrung der Fahrbahn in Richtung Dresden geführt. Die vier Autoinsassen seien leicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Das Auto wurde bei dem Unfall in der Nacht auf Samstag schwer beschädigt. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an, die Fahrbahn war zwischen den Ausfahrten Halle/Peißen und Halle-Ost für mehrere Stunden gesperrt.