Halle (dpa/sa) - Von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" bis "Spuk im Hochhaus": Wissenschaftler und Filmemacher beschäftigen sich vom 6. Februar an in Halle mit Kinderfilmen aus der DDR. Die Experten wollen unter anderem diskutieren, warum heute weniger Filmförderungen für Kinderfilme aufgewendet werden als früher. Außerdem geht es darum, wie die Filme der DEFA gesellschaftliche Werte und Rollen vermittelten, wie die Universität Halle am Dienstag mitteilte. Knapp 20 Vorträge sind bis zum 8. Februar geplant. Die Universität Halle veranstaltet die Tagung gemeinsam mit der Universität Tübingen.

Neben Vorträgen und Diskussionsrunden ist auch eine Filmvorführung geplant. Interessierte könnten am 6. Februar den DEFA-Klassiker "Kai aus der Kiste" im Puschkino sehen und anschließend mit den Machern darüber sprechen.

Programm