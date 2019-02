Burg (dpa/sa) - US-Botschafter Richard Grenell hat die Clausewitz-Kaserne in Burg besucht, die Richtung Polen fahrenden US-Streitkräften derzeit die Möglichkeit zur Rast bietet. Grenell dankte den deutschen Partnern am Freitagnachmittag in einem kurzen Statement. Die aktuelle US-Verlegeoperation "Atlantic Resolve" sei eine wichtige Übung, die dem Frieden diene. Grenell erinnerte Deutschland zugleich an das Ziel, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Bislang wird das Nato-Ziel, das die USA seit langem einfordern, nicht erreicht.

Als Reaktion auf die russische Annexion der Krim 2014 hatte die Nato zur Abschreckung die Verlegung von Truppen und Gerät in die baltischen Staaten und Polen beschlossen. Ziel der Operation "Atlantic Resolve" ist nach Darstellung des Bündnisses, die Einsatzbereitschaft der Nato-Truppen sicherzustellen und so dauerhaft Frieden und Stabilität in Europa zu sichern. Die Truppen rotieren alle neun Monate.

In diesem Rahmen durchqueren die Soldaten noch bis Sonntag mit rund 400 Radfahrzeugen nach und nach Sachsen-Anhalt und Richtung Brandenburg, Sachsen und Polen weiter. In Burg können sie schlafen, Sanitäranlagen nutzen und die Fahrzeuge betanken.