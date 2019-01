Naumburg (dpa/sa) - Bei einer Verpuffung im Keller seines Hauses ist ein 31-Jähriger in Naumburg lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann reparierte am Samstag ein kleines Motorrad in dem Kellerraum, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei entzündeten sich brennbare Flüssigkeiten und es kam zu der Verpuffung. Der Mann habe noch selbst aus dem Haus fliehen können, um Hilfe zu holen. Er kam mit schweren Brandverletzungen ins Krankenhaus.