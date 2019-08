Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt bringt sein Verfassungsschutzgesetz auf einen modernen Stand. Verfassungsschützer sollen danach künftig auch verschlüsselte Kommunikation mitverfolgen können, wenn ein Richter zustimmt, teilte das Innenministerium am Dienstag in Magdeburg mit. "Wir haben die gesetzlichen Regeln so angepasst, dass wir im Grunde genommen weiter das machen können, was wir schon immer machen durften, bevor das Internet kam, bevor Verschlüsselungstechniken kamen", sagte Verfassungsschutzchef Jochen Hollmann am Dienstag in Magdeburg. "Wir sind mit der Zeit - und so ging es ja vielen Nachrichtendiensten und der Polizei - immer weniger in der Lage gewesen, Gespräche auch inhaltlich abzuhören."

Der Gesetzentwurf sieht zudem vor, dass Erkenntnisse über 14- und 15-Jährige nicht nur gespeichert, sondern auch an den Bund weitergegeben werden können. Das sei wichtig für eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur in Deutschland, sagte Innenminister Holger Stahlknecht (CDU). Zudem sieht der Gesetzentwurf die Stärkung der parlamentarischen Kontrolle des Verfassungsschutzes vor.

