Halberstadt (dpa/sa) - Bei der Wahl eines neuen Landrates für den Harz in wenigen Wochen stehen vier Kandidaten zur Wahl. Der Kreiswahlausschuss ließ am Dienstagnachmittag alle Bewerberinnen und Bewerber für den Posten zu, wie die Verwaltung mitteilte. Der amtierende Landrat, Martin Skiebe von der CDU, will nicht noch einmal kandidieren. Die Menschen im Harz sind am 5. Juli aufgerufen, einen Nachfolger zu wählen.

Die CDU schickt den langjährigen Bürgermeister von Thale, Thomas Balcerowski, ins Rennen. Grüne und Linke unterstützen den SPD-Kandidaten und derzeitigen Ortsbürgermeister von Aderstedt, Maik Berger. Für die Freien Wähler tritt der zwischenzeitliche kommissarische Landesvorsitzende Dieter Kühn an. Die AfD hat Annette Ivkin aufgestellt, die für ihre Partei im Stadtrat von Halberstadt und im Kreistag sitzt.

Am 22. Juni werden sich die Kandidatin und die drei Kandidaten bei einem zentralen Wählerforum im Halberstädter Theater vorstellen, hieß es. Wegen der Corona-Beschränkungen könnten nur 80 statt der üblichen 500 Zuschauer eingelassen werden. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, werde die Veranstaltung auch vom "Offenen Kanal" Wernigerode übertragen.

