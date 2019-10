Hamburg/Weißenfels (dpa) – Die Basketballer von Syntainics MBC Weißenfels haben ihren ersten Saisonsieg in dieser Bundesligasaison gefeiert. Die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt behielt am Freitag beim Aufsteiger Hamburg Towers mit 104:83 (46:40) die Oberhand und bescherte ihrem neuen Trainer Wojciech Kaminski den ersten Erfolg in der Bundesliga. Dabei profitierte der MBC in erster Linie von seiner Reboundüberlegenheit (36:26) sowie der Treffsicherheit von der Drei-Punkte-Linie. Von 25 Versuchen landeten 14 im Hamburger Korb.

Vor 3400 Zuschauern in der ausverkauften Arena entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein offener Schlagabtausch, bei dem die Gäste zumeist vorn lagen, sich aber nicht entscheidend absetzen konnten. Die Vorentscheidung gelang den Weißenfelsern zu Beginn des dritten Viertel mit einem 15:2-Lauf von 46:45 (21.) auf 61:47 (25.). Beim 84:64 (31.) war der erste Saisonsieg für den MBC, an dem der überragende Kaza Kajami-Keane (31) und Sergio Kerusch (23) den größten Anteil hatten, endgültig perfekt. Für die Hamburger erzielten Yannick Franke (15) und Kevin Yebo (14) die meisten Punkte.

