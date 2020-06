Gardelegen (dpa/sa) - Gegen eine mögliche Schließung der Kinderklinik in Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) formiert sich Widerstand. Es sollen Unterschriften für den Erhalt der Klinik gesammelt werden, teilte der Förderverein Kindertraum am Donnerstag in Gardelegen mit. Diese sollen am 2. Juli zusammen mit positiven Erfahrungsberichten von Eltern Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) übergeben werden. "Ein zukunftsorientiertes Klinikum ist ohne Kinderheilkunde nicht zukunftssicher", sagte die Vorsitzende des Fördervereins Kindertraum, Christine Schulz.

Im Mai waren Pläne bekannt geworden, dass die Kinderklinik in Gardelegen möglicherweise in eine ambulante Station umgewandelt und stattdessen am Standort Salzwedel der stationäre Bereich gestärkt werden könnte. Bislang sei aber noch keine abschließende Entscheidung getroffen worden, teilte der Träger der Krankenhäuser, die Salus Altmark Holding, der dpa mit.