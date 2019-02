Die Trauben der Rebsorte Portugieser reifen am in den Weinbergen. Foto: Hendrik Schmidt/Archiv Hendrik Schmidt

Freyburg (dpa) - Um dem Verlust von Rebflächen entgegenzuwirken, überlegt die Winzervereinigung Freyburg-Unstrut, auch Winzer außerhalb des Saale-Unstrut-Gebietes aufzunehmen. Über eine entsprechende Satzungsänderung wird bei der Generalversammlung am Samstag abgestimmt, wie die Genossenschaft mitteilte. Da manche ältere Weinbauern ihre Flächen aufgeben, rechnet die Winzervereinigung mit einem Verlust von 30 bis 40 Hektar Rebfläche in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Neue Mitglieder etwa aus Anbaugebieten in Sachsen und Brandenburg könnten den erwarteten Rückgang ausgleichen. Der Ausgang der Abstimmung sei aber völlig offen, sagte ein Sprecher der Genossenschaft.

Bei der Generalversammlung in Freyburg ziehen die Winzer zudem eine Bilanz des abgelaufenen Wirtschaftsjahrs 2017/2018. Der Winzervereinigung Freyburg-Unstrut gehören derzeit rund 400 Weinbauern an, die etwa 400 Hektar Rebfläche bewirtschaften. Im Saale-Unstrut-Gebiet wird insgesamt auf rund 770 Hektar Wein angebaut.

