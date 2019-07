Leipzig/Halle (dpa) - Von den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden sollen allein am ersten Ferienwochenende 93 Flugzeuge in beliebte Urlaubsgebiete starten. 70 entfallen auf Leipzig/Halle, 23 auf Dresden, wie die Mitteldeutsche Flughafen AG am Donnerstag mitteilte. Zu den am häufigsten angeflogenen Zielen zählen demnach Antalya an der türkischen Riviera sowie Palma de Mallorca.

Weitere beliebte Ziele sind Hurghada (Ägypten), Rhodos, Heraklion (beide Griechenland) und Burgas in Bulgarien. Im touristischen Verkehr starten insgesamt 19 Airlines ab Leipzig/Halle und 10 Fluglinien ab Dresden.