Halle (dpa/sa) - Zwei Jugendliche sind auf dem Markt in Halle an einer Straßenbahnhaltestelle von einer sechsköpfigen Gruppe angegriffen und beraubt worden. Die beiden 17-Jährigen seien in der Nacht zu Samstag offenbar grundlos geschlagen und getreten worden, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd. Die Angreifer seien zunächst geflüchtet, aber dann wieder zurückgekehrt, um einen der Opfer sein Handy zu stehlen. Dabei sollen sie erneut auf die Jugendlichen eingeprügelt haben, hieß es. Zuerst hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" online über den Vorfall berichtet.