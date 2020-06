Güsten/Berlin (dpa/sa) - Eine Kindertagesstätte aus Güsten (Salzlandkreis) hat im bundesweiten Wettbewerb um die Kita des Jahres den zweiten Platz belegt. Die Kita "Güstener Spatzen" erhalte dafür 10 000 Euro Preisgeld, teilte die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung am Dienstag in Berlin mit. Die Einrichtung überzeuge vor allem wegen ihrer Wertschätzung für Kinder und Eltern, hieß es auf der Internetseite der Stiftung. Neben Bewegungs- und Musikangeboten für die Kleinen gebe es ein Eltern-Sofa und ein Dolmetschernetzwerk sowie Patenschaften für Kinder und Eltern mit Handicap.

Ebenfalls auf den zweiten Rang in der Kategorie "Kita des Jahres" schafften es nach Stiftungsangaben Einrichtungen aus dem sächsischen Dresden, dem baden-württembergischen Benningen am Neckar sowie Lauenburg in Schleswig-Holstein. Der mit 25 000 Euro dotierte erste Preis ging an die Kita "Pinguin" im niedersächsischen Aurich. Darüber hinaus gab es weitere Auszeichnungen. Schirmherrin und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) betonte in einer Videobotschaft an die Finalisten die Bedeutung von guten Kindertagesstätten in Deutschland.

"In den Kitas werden die ersten Kapitel der Erfolgsgeschichten unseres Landes geschrieben", sagte die Ministerin. Die Arbeit, die in den Einrichtungen geleistet werde, sei daher niemals eine Selbstverständlichkeit. Insgesamt standen zehn Kitas und zehn Initiativen aus ganz Deutschland im Finale des Deutschen Kita-Preises. Sie wurden den Angaben zufolge aus mehr als 1500 Bewerbungen ausgewählt. Für den kommenden Wettbewerb können sich Interessierte noch bis zum 15. Juli bewerben.

