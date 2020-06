Magdeburg (dpa/sa) - Künstliche Intelligenz, Datenschutz und kommunale Digitalisierung sind drei von zwölf Fachthemen, die bei der ersten Digital-Konferenz der Kammern im Land besprochen werden sollen. Die Online-Konferenz beginne am Nachmittag (16.00 Uhr) und solle viereinhalb Stunden dauern. Sie wurde von den Industrie- und Handelskammern Magdeburg und Halle-Dessau sowie den Handwerkskammern Magdeburg und Halle für Unternehmer auf den Plan gerufen. In drei virtuellen Tagungsräumen referieren Experten und Expertinnen. Teilnehmer haben die Möglichkeit, zwischen den Meetingräumen zu wechseln oder nur einzelnen Vorträgen zu folgen. Auch Gespräche und die Vernetzung mit Teilnehmern sind möglich. Anlass der Konferenz ist der erste bundesweite Digitaltag am 19. Juni.

Außerdem will Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) am Freitag Fragen im Instagram-Kanal des Wirtschaftsministeriums beantworten. "Digitalisierung wird allzu oft auf den Ausbau von Netzinfrastrukturen reduziert. Dabei verändert der digitale Wandel zunehmend unseren gesamten Alltag und das gesellschaftliche Leben", sagte Willingmann.

Gerade die Corona-Pandemie habe gezeigt, welche Chancen mit der Digitalisierung verbunden seien. Dazu zähle digitales Lernen von Zuhause oder dass mit Hilfe der Corona-App die Infektionsketten durchbrochen werden könnten.

