Alles andere als feierlich ging es bei einer Party in Bismark zu. Die Polizei musste eingreifen.

Bismark (vs) l Eine private Feierlichkeit in Bismark ist am Sonnabendabend eskaliert. Laut Polizeibericht entwickelte sich zwischen mehreren Gästen eine körperliche Auseinandersetzung.

Die Gründe, die zu den Streitigkeiten führten,sind noch nicht bekannt. Mehrere Ermittlungsverfahren sind eingeleitet worden. Bei den Auseinandersetzungen wurde niemand ernsthaft verletzt.