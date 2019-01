Berlin (dpa) - Angesichts des Schlingerkurses der Briten in Richtung Brexit appelliert der deutsche Außenminister Heiko Maas an das Parlament in London, unverzüglich Klarheit zu schaffen. Es reiche nicht, zu sagen, was man nicht will. London müsse jetzt entscheiden, was es wolle, sagte Maas im ZDF. Das vom Unterhaus abgelehnte Abkommen mit Brüssel zum EU-Austritt sei schon ein Kompromiss gewesen. Premierministerin Theresa May will morgen dem Parlament einen neuen Lösungsweg präsentieren, oder zumindest einen Fahrplan.