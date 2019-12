Osnabrück (dpa) - Die Sternsinger-Aktion der katholischen Kirche in diesem Jahr startet heute Vormittag offiziell in Osnabrück. Zu dem bundesweiten Eröffnungsfest werden etwa 2000 Sternsinger und 500 Begleiterinnen und Begleiter erwartet. Die Spendenaktion des Kindermissionswerks "Die Sternsinger" steht dieses Mal unter dem Motto "Frieden! Libanon und weltweit". Seit Beginn der Aktion im Jahr 1959 wurden demnach mehr als 1,14 Milliarden Euro gesammelt, die mehr als 74 400 Projekten und Hilfsprogrammen für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa zugutegekommen sind.