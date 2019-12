Rom (dpa) - Christen in aller Welt feiern das Weihnachtsfest. Im Heiligen Land zog die traditionelle Weihnachtsprozession von Jerusalem nach Bethlehem. In Rom sollte am Abend Papst Franziskus die Christmette zelebrieren. Dazu wurden viele tausend Gläubige im Petersdom und auf dem Petersplatz erwartet. Nach biblischer Überlieferung wurde Jesus in Bethlehem geboren. Jerusalem wiederum ist der Ort von Kreuzigung und Auferstehung.