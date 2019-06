Düsseldorf (dpa) - Angesichts der Hitze in dieser Woche decken sich viele Verbraucher in Deutschland mit Ventilatoren ein. Das ein oder andere Modell könnte bald vergriffen sein, sagte eine Sprecherin von Media Markt und Saturn. Bei der Supermarktkette Real stieg der Ventilatoren-Verkauf in den vergangenen Tagen ebenfalls deutlich an, wie ein Sprecher mitteilte. In den Märkten ist demnach aber noch ausreichend Ware vorhanden. Viele greifen auch online zu. In Amazons Bestsellerliste hat es ein Standventilator auf Rang drei unter den meistverkauften Elektronikartikeln geschafft.