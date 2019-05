Wiesbaden (dpa) - Der FC Ingolstadt hat gute Aussichten auf eine weitere Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Das Team gewann das Relegationshinspiel beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden mit 2:1 , musste mit dem Anschlusstreffer in der Nachspielzeit aber einen Rückschlag hinnehmen. Dennoch hat Ingolstadt im Rückspiel am kommenden Dienstag vor heimischer Kulisse fast alle Trümpfe in der Hand.

