London (dpa) - Knapp sechs Wochen nach einem Krankenhausaufenthalt hat Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger ein Video in sozialen Medien hochgeladen. Darauf ist er tanzend in einem Studio zu sehen. Wann genau das Video aufgenommen wurde, ließ sich nicht prüfen. Jagger schrieb auch nichts dazu. Der Sänger hatte Ende März Konzerte in den USA und Kanada abgesagt. Eine Woche später bedankte er sich auf Twitter bei Fans und bei dem Ärzte- und Pflegerteam eines Krankenhauses. Was Jagger genau hatte, sagte er nicht.