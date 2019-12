Hongkong (dpa) - Bei neuen Protestaktionen in Hongkonger Einkaufszentren sind auch am zweiten Weihnachtstag mehrere Menschen festgenommen worden. Die Polizei ging gegen maskierte und skandierende Demonstranten im großen Tai Po-Einkaufszentrum vor. Viele Läden und Restaurants ließen sofort die Gitter runter. Es ist der dritte Tag mit Störaktionen in Shopping-Zentren und Protesten gegen die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion.