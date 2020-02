New York (dpa) - An der Wall Street hat sich die Rekordjagd fortgesetzt: Dow Jones Industrial, der marktbreite S&P 500 und auch der Nasdaq 100 kletterten nach weiteren Entspannungssignalen zur Coronavirus-Epidemie erneut auf Höchststände. Zum Handelsende lag der Dow mit 0,94 Prozent im Plus bei 29 551,42 Punkten.