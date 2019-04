Magdeburg (dpa) - Ein 18-Jähriger soll in Magdeburg ein Zimmer angezündet und seine Familie in der Wohnung eingesperrt haben. Einsatzkräften gelang es, die 41 Jahre alte Mutter und einen anderen, neun Jahre alten Sohn zu befreien, teilte die Polizei mit. Sie wurden bei dem Brand leicht verletzt und medizinisch behandelt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Sohn die beiden Familienmitglieder im Wohnzimmer eingeschlossen und im Nachbarzimmer das Feuer gelegt haben. Die Mutter hatte von der Wohnung aus die Feuerwehr alarmiert. Den 18-Jährigen konnten Beamte in der Nähe der Wohnung festnehmen.