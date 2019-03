Aalen (dpa) - Bei einem Wohnhausbrand in Baden-Württemberg sind zwei Frauen ums Leben gekommen. Die Ursache des Feuers in Aalen war ist noch unklar. Auch die genaue Identität der Opfer steht noch nicht fest. Der Brand war am frühen Morgen ausgebrochen. Als die Rettungsdienste eintrafen, stand ein Zimmer in Brand. Die Feuerwehr brachte die Flammen zwar schnell unter Kontrolle, die zwei Frauen konnten allerdings nur noch tot geborgen werden. Das Haus wurde stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar.