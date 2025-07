Im Salzland sind am Mittwoch gleich mehrere Feuer ausgebrochen, welche anscheinend zusammenhängen. Ein heißer Zug steht hierbei unter Verdacht.

Mehrere Feuer im Salzland ausgebrochen - Feuerwehrfrau und Passant verletzt in Calbe

Schönebeck. - Rund um Schönebeck sind mehrere Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist dort unter anderem in Felgeleben bei einem Flächenbrand im Einsatz. Zwischenzeitlich wurde er zum Getreidefeldbrand hochgestuft.

Ein Grasnarbenbrand wurde aus Gnadau gemeldet. Dieser wurde kurz vor 18 Uhr als gelöscht gemeldet.

Ebenfalls ein Flächenbrand war zunächst aus Calbe Ost gemeldet worden. Alarmiert dazu wurden die Feuerwehren in Calbe, Schwarz und Barby. Später wurden Sachsendorf und Groß Rosenburg hinzugerufen.

Löscheinsatz in Calbe: Mehrere Verletzte

Dramatische Wendung bei der Feuerbekämpfung am Bahndamm: Am Ort des Brandes in Calbe Ost sollen jetzt die Retter selbst Hilfe benötigen.

Die Situation vor Ort in Calbe bleibt undurchsichtig. In einer Alarmierung war anfangs von mehreren Verletzten unter den Einsatzkräften die Rede. Calbes Stadtwehrleiter Lars Roschkowski konnte auf Nachfrage bisher lediglich zwei Verletzte bestätigen. Eine Feuerwehr-Kameradin und ein Passant seien betroffen.

Für die Unklarheiten bei der Zahl der Verletzten vor Ort gibt es laut Florian Krebs, Kreisbereitschaftsleiter des DRK-Kreisverbandes Staßfurt-Aschersleben, zu dem auch Schönebeck gehört, eine einfache Erklärung: Es sei zu Vorfällen an verschiedenen Stellen gekommen.

Krebs spricht von mehreren Verletzten, genaue Zahlen nennt auch er nicht. Trotzdem sorge man jetzt vor: Es werde ein Behandlungsplatz für bis zu 25 Verletzte in der Nähe des Bahnhofes Calbe Ost aufgebaut - äußerst vorsorglich, wie Krebs betont.

Während der Restlöscharbeiten, die jetzt noch laufen, soll er gewährleisten, das weitere Verletzte unter den Einsatzkräften dort versorgt werden können, anstatt sofort in Krankenhäuser gebracht werden zu müssen. Auch der Rettungsdienst soll so entlastet werden.

Aktuell seien etwa 30 Einsatzkräfte des DRK mit bis zu zwölf Einsatzfahrzeugen im Einsatz. Vor Ort ist auch der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Hecklingen als Führungsdienst für den Einsatzabschnitt Sanität.

Wodurch und wie schwer die beiden verletzt wurden, da wollte Roschkowski nicht ins Detail gehen. Weitere Verletzte aus den Bereichen Calbe und Gnadau seien ihm nicht bekannt, sagte er.

War Zug Auslöser der Brände um Schönebeck?

Wie sich herausstellt, hängen die Feuer rund um Schönebeck offenbar zusammen. Inzwischen sollen alle Feuerwehren zwischen Schönebeck und Nienburg alarmiert worden sein.

Bei den Feuern in ihrem Bereich soll es sich um Böschungsbrände am Bahndamm handeln. Ersten Hinweisen zufolge könnte ein heißer Zug die Ursache gewesen sein.

Feuer ausgebrochen: THW Bernburg kommt zum Einsatz

In Felgeleben sind nun auch die Feuerwehren aus Ranies, Plötzky und Pretzien nachalarmiert worden.

In Calbe Ost ist auch die Hauptamtliche Wachbereitschaft aus Bernburg sowie Verstärkung von den Wehren in Löderitz und Breitenhagen angefordert worden.

Auch das THW aus Bernburg und die Feuerwehr aus Bördeland sind dorthin gerufen worden.