„ARCHENEMY“

Max Fist behauptet, ein Superheld aus einer anderen Dimension zu sein, der durch Zeit und Raum gefallen und dabei auf der Erde gelandet ist. Da er jedoch hier keinerlei Kräfte besitzt, glaubt ihm niemand, außer dem Teenager Hamster, der mit den Geschichten seine Follower beeindrucken möchte.

Gemeinsam schmieden sie den Plan, ein Gangstersyndikat und dessen teuflischen Boss, den man nur "The Manager" nennt, zur Strecke zu bringen.



Gefallener Superheld oder Held der Straße? Nur eines ist gewiss: Die Produzenten von MANDY und DIE FARBE AUS DEM ALL bieten einen erfrischenden Blick auf das Superhelden-Genre in diesem Action-Thriller mit JUSTICE LEAGUE-Star Joe Manganiello im Kampf gegen die Unterwelt.

