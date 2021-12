DVD-Tipp: 100% Wolf

Doch in der Nacht seines 14. Geburtstags, als es endlich soweit sein soll, passiert etwas gänzlich Unerwartetes: Freddy verwandelt sich nicht in einen starken und respekteinflößenden Wolf, sondern in einen winzigen, niedlichen, weißen … PUDEL! Was für ein Drama. Freddy wird von seinem Onkel auf die Straße gejagt und landet auch noch in einem Hundezwinger. In seiner größten Not lernt er die clevere Straßenhündin BATTY kennen. Gemeinsam mit ihr stürzt er sich in ein turbulentes Abenteuer, um zu beweisen, dass er trotz seines flauschigen Äußeren 100% Wolf ist. Den Film gibts ab 4. November im Handel

Los geht´s: Senden Sie uns das Kennwort "Wolf“ und Ihre Kontaktdaten über das Gewinnspielformular. Einsendeschluss ist der 04.02.2022.

Keine Lust, zu warten? Unter diesem Link* können Sie die DVD ohne Aufpreis direkt kaufen.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links fallen für Sie keine zusätzlichen Kosten an.